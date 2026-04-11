Dortmund perde em casa para Leverkusen e deixa Bayern ainda mais perto do título do Alemão
O Borussia Dortmund foi derrotado por 1 a 0 pelo Bayer Leverkusen neste sábado (11), pela 29ª rodada da Bundesliga, abrindo caminho para que o Bayern, que visita o St. Pauli, conquiste seu 35º título do Campeonato Alemão.
Restando cinco rodadas para o fim da temporada, o BVB permanece na segunda colocação, e atualmente com 64 pontos, pode encerrar a temporada com um máximo de 79 pontos.
O gigante de Munique, que ocupa a liderança desde a primeira rodada, soma atualmente 73 pontos antes de seu jogo em Hamburgo contra o St. Pauli (16º colocado). Com isso, a equipe ainda precisa de sete pontos nos seus últimos seis jogos da Bundesliga para garantir o 'Schale', o troféu entregue ao campeão da liga.
Após uma falha defensiva de Rami Bensebaini na saída de bola, Robert Andrich recuperou a posse e abriu o placar para o Leverkusen aos 42 minutos de jogo.
Esta vitória permite ao Leverkusen reacender suas esperanças de conquistar uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.
Os comandados de Kasper Hjulmand sobem para o 5º lugar, com 52 pontos, em meio a uma disputa acirrada entre quatro equipes — Leipzig (56), Stuttgart (53), Leverkusen (52) e Hoffenheim (51) — pelas 3ª e 4ª posições, as duas últimas vagas que garantem acesso à próxima edição da Champions, enquanto os dois primeiros lugares parecem destinados ao Bayern e ao Dortmund.
Também neste sábado, o Leipzig derrotou o Borussia Mönchengladbach por 1 a 0 enquanto que o Hoffenheim não conseguiu ir além de um empate em 2 a 2, na sexta-feira, na visita ao Augsburg.
O Stuttgart vai receber o Hamburgo no domingo.
Em outras partidas deste sábado, o Wolfsburg perdeu por 2 a 1 em casa para o Eintracht Frankfurt e caminha a passos largos rumo ao rebaixamento.
Os gols de Oscar Hojlund e Arnaud Kalimuendo deixaram o Wolfsburg na penúltima colocação, com apenas uma vitória em 14 partidas em 2026, a seis pontos de distância da zona de permanência na primeira divisão.
O lanterna Heidenheim manteve vivas suas tênues esperanças de evitar a queda com uma vitória por 3 a 1 em casa sobre o Union Berlin.
O triunfo, o primeiro do Heidenheim desde o início de dezembro, deixa a equipe dois pontos atrás do Wolfsburg e a oito pontos do Colônia.
--- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 10 de abril
Augsburg - Hoffenheim 2 - 2
Sábado, 11 de abril
Heidenheim - Union Berlin 3 - 1
Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1 - 2
RB Leipzig - B. Mönchengladbach 1 - 0
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0 - 1
St Pauli - Bayern de Munique
Domingo, 12 de abril
(10h30) Colônia - Werder Bremen
(12h30) Stuttgart - Hamburgo
(14h30) Mainz - Freiburg
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Bayern de Munique 73 28 23 4 1 100 27 73
2. Borussia Dortmund 64 29 19 7 3 60 29 31
3. RB Leipzig 56 29 17 5 7 56 36 20
4. Stuttgart 53 28 16 5 7 56 38 18
5. Bayer Leverkusen 52 29 15 7 7 59 39 20
6. Hoffenheim 51 29 15 6 8 57 43 14
7. Eintracht Frankfurt 42 29 11 9 9 54 54 0
8. Freiburg 37 28 10 7 11 41 47 -6
9. Mainz 33 28 8 9 11 35 43 -8
10. Augsburg 33 29 9 6 14 36 53 -17
11. Union Berlin 32 29 8 8 13 33 50 -17
12. Hamburgo 31 28 7 10 11 32 41 -9
13. B. Mönchengladbach 30 29 7 9 13 35 49 -14
14. Werder Bremen 28 28 7 7 14 31 49 -18
15. Colônia 27 28 6 9 13 40 49 -9
16. St Pauli 25 28 6 7 15 25 45 -20
17. Wolfsburg 21 29 5 6 18 39 65 -26
18. Heidenheim 19 29 4 7 18 32 64 -32
