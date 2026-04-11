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Dez mortos em ataques israelenses no sul do Líbano

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AFP
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Repórter
11/04/2026 08:49

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Dez pessoas, incluindo três socorristas, foram mortas neste sábado(11) em ataques israelenses no sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde. 

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Segundo a imprensa estatal, dezenas de cidades foram alvo de bombardeios. 

Três dos ataques atingiram três cidades diferentes no distrito de Nabatiye, matando, entre outros, um membro da Defesa Civil e dois socorristas do Comitê Islâmico de Saúde, afiliado ao movimento pró-Irã Hezbollah, que está em guerra com Israel desde 2 de março, informou o ministério. 

O ministério criticou os ataques "sistemáticos" de Israel contra socorristas. 

O Hezbollah arrastou o Líbano para o conflito que começou com os ataques israelenses-americanos contra o Irã em 28 de fevereiro, disparando projéteis contra Israel em 2 de março. 

Os Estados Unidos e o Irã anunciaram um cessar-fogo na terça-feira, mas, segundo Israel, ele não se aplica ao Líbano. 

Teerã, que negocia com Washington no Paquistão neste sábado para tentar encontrar uma saída para o conflito, insiste que um cessar-fogo no Líbano deve ser respeitado para que a paz seja restaurada no Oriente Médio. 

Na quarta-feira, Israel, que ocupa parte do sul do Líbano, matou mais de 350 pessoas e feriu mais de 1.200 em uma intensa onda de ataques que atingiu bairros de Beirute. 

O Estado israelense afirma ter matado 180 combatentes do Hezbollah naquele dia.

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lg-mby-lk/avl/dga/jc

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