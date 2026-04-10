Com hat-trick de Malen, Roma vence Pisa e se recupera no Campeonato Italiano
Com um hat-trick do atacante holandês Donyell Malen, a Roma virou a página da derrota por 5 a 2 para a líder Inter de Milão no último fim de semana e venceu o lanterna Pisa por 3 a 0 nesta sexta-feira (10), na abertura da 32ª rodada do Campeonato Italiano.
Com a vitória, os 'giallorossi' chegam aos 57 pontos, um a menos que o Como (4º), que fecha a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões e receberá a Inter no domingo, e se igualam à Juventus (5º), que joga no sábado contra a Atalanta (7ª).
Malen, contratado por empréstimo junto ao Aston Villa em janeiro, agora soma dez gols em 12 jogos pela equipe da capital.
Mas o clima na Roma não é de tranquilidade desde que o técnico Gian Piero Gasperini questionou a política de contratações adotada pela diretoria.
Claudio Ranieri, ex-treinador e agora consultor dos proprietários americanos do clube, respondeu de forma incisiva nesta sexta-feira, ressaltando que "nenhum jogador chegou sem a aprovação" de Gasperini.
"Tentamos melhorar para o treinador uma equipe que, na temporada passada, ficou a apenas um ponto de se classificar para a Liga dos Campeões", acrescentou Ranieri, que ainda revelou que o atual técnico da Roma, contratado no início da temporada, era sua quarta opção para assumir o cargo.
--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 10 de abril
Roma - Pisa 3 - 0
Sábado, 11 de abril
(10h00) Cagliari - Cremonese
Torino - Hellas Verona
(13h00) Milan - Udinese
(15h45) Atalanta - Juventus
Domingo, 12 de abril
(07h30) Genoa - Sassuolo
(10h00) Parma - Napoli
(13h00) Bologna - Lecce
(15h45) Como - Inter
Segunda-feira, 13 de abril
(15h45) Fiorentina - Lazio
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Inter 72 31 23 3 5 71 26 45
2. Napoli 65 31 20 5 6 47 30 17
3. Milan 63 31 18 9 4 47 24 23
4. Como 58 31 16 10 5 53 22 31
5. Juventus 57 31 16 9 6 54 29 25
6. Roma 57 32 18 3 11 45 28 17
7. Atalanta 53 31 14 11 6 44 27 17
8. Bologna 45 31 13 6 12 40 37 3
9. Lazio 44 31 11 11 9 32 29 3
10. Sassuolo 42 31 12 6 13 38 41 -3
11. Udinese 40 31 11 7 13 35 42 -7
12. Torino 36 31 10 6 15 35 53 -18
13. Parma 35 31 8 11 12 22 39 -17
14. Genoa 33 31 8 9 14 36 44 -8
15. Fiorentina 32 31 7 11 13 36 44 -8
16. Cagliari 30 31 7 9 15 32 44 -12
17. Cremonese 27 31 6 9 16 26 46 -20
18. Lecce 27 31 7 6 18 21 43 -22
19. Hellas Verona 18 31 3 9 19 22 53 -31
20. Pisa 18 32 2 12 18 23 58 -35
