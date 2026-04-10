Com hat-trick de Malen, Roma vence Pisa e se recupera no Campeonato Italiano

AFP
AFP
10/04/2026 19:35

Com um hat-trick do atacante holandês Donyell Malen, a Roma virou a página da derrota por 5 a 2 para a líder Inter de Milão no último fim de semana e venceu o lanterna Pisa por 3 a 0 nesta sexta-feira (10), na abertura da 32ª rodada do Campeonato Italiano.

Com a vitória, os 'giallorossi' chegam aos 57 pontos, um a menos que o Como (4º), que fecha a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões e receberá a Inter no domingo, e se igualam à Juventus (5º), que joga no sábado contra a Atalanta (7ª).

Malen, contratado por empréstimo junto ao Aston Villa em janeiro, agora soma dez gols em 12 jogos pela equipe da capital.

Mas o clima na Roma não é de tranquilidade desde que o técnico Gian Piero Gasperini questionou a política de contratações adotada pela diretoria.

Claudio Ranieri, ex-treinador e agora consultor dos proprietários americanos do clube, respondeu de forma incisiva nesta sexta-feira, ressaltando que "nenhum jogador chegou sem a aprovação" de Gasperini.

"Tentamos melhorar para o treinador uma equipe que, na temporada passada, ficou a apenas um ponto de se classificar para a Liga dos Campeões", acrescentou Ranieri, que ainda revelou que o atual técnico da Roma, contratado no início da temporada, era sua quarta opção para assumir o cargo.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 10 de abril

   Roma - Pisa                                    3 - 0

  

   Sábado, 11 de abril

   (10h00) Cagliari - Cremonese                        

           Torino - Hellas Verona                      

   (13h00) Milan - Udinese                             

   (15h45) Atalanta - Juventus                         

  

   Domingo, 12 de abril

   (07h30) Genoa - Sassuolo                            

   (10h00) Parma - Napoli                              

   (13h00) Bologna - Lecce                             

   (15h45) Como - Inter                                

  

   Segunda-feira, 13 de abril

   (15h45) Fiorentina - Lazio                          

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   72  31  23   3   5  71  26  45

    2. Napoli                  65  31  20   5   6  47  30  17

    3. Milan                   63  31  18   9   4  47  24  23

    4. Como                    58  31  16  10   5  53  22  31

    5. Juventus                57  31  16   9   6  54  29  25

    6. Roma                    57  32  18   3  11  45  28  17

    7. Atalanta                53  31  14  11   6  44  27  17

    8. Bologna                 45  31  13   6  12  40  37   3

    9. Lazio                   44  31  11  11   9  32  29   3

   10. Sassuolo                42  31  12   6  13  38  41  -3

   11. Udinese                 40  31  11   7  13  35  42  -7

   12. Torino                  36  31  10   6  15  35  53 -18

   13. Parma                   35  31   8  11  12  22  39 -17

   14. Genoa                   33  31   8   9  14  36  44  -8

   15. Fiorentina              32  31   7  11  13  36  44  -8

   16. Cagliari                30  31   7   9  15  32  44 -12

   17. Cremonese               27  31   6   9  16  26  46 -20

   18. Lecce                   27  31   7   6  18  21  43 -22

   19. Hellas Verona           18  31   3   9  19  22  53 -31

   20. Pisa                    18  32   2  12  18  23  58 -35

