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Paris FC goleia Monaco (4-0) no Francês; Olympique de Marselha sobe para 3º

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Repórter
10/04/2026 19:13

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O Monaco, que vinha de uma impressionante série de sete vitórias consecutivas no Campeonato Francês, sofreu uma dura derrota por 4 a 1 na visita ao Paris FC nesta sexta-feira (10), no jogo que abriu a 29ª rodada.

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Um resultado que o Olympique de Marselha soube aproveitar horas depois, ao derrotar o lanterna Metz por 3 a 1 no Vélodrome para retomar a terceira posição na tabela

Graças aos gols de Pierre-Emerick Aubameyang (13'), do brasileiro Igor Paixão (48') e de Hamed Junior Traorè (90+3'), o time de Marselha abre provisoriamente dois pontos de vantagem sobre o Lille (4º), que visita o Toulouse (10º) no domingo, e três sobre o time do Principado.

No estádio Jean-Bouin, na capital francesa, o Monaco teve um início de jogo catastrófico, com o Paris FC abrindo 3 a 0 em 20 minutos com dois gols de Jonathan Ikoné (4' e 20') e um do atacante italiano Ciro Immobile (8').

Folarin Balogun diminuiu para os monegascos aos 36, mas Luca Koleosho decretou a goleada do Paris FC no segundo tempo (71').

O jogo também marcou o retorno do experiente meio-campista francês Paul Pogba, que não jogava desde o dia 5 de dezembro, quando o Monaco foi derrotado pelo Brest por 1 a 0.

Com a vitória, o Paris FC (12º), que subiu para a primeira divisão nesta temporada, praticamente se salva do rebaixamento.

"Estes são três pontos magníficos que nos permitem avançar rumo ao nosso objetivo de permanecer na primeira divisão e garantir a melhor posição possível. Estamos aqui para fazer muito mais do que apenas evitar o rebaixamento", declarou o técnico Antoine Kombouaré após a vitória.

Por sua vez, o Monaco fica na quinta colocação e ainda pode ser ultrapassado no fim de semana por Lyon (6º) e Rennes (7º), seus adversários diretos na luta por vaga nas copas europeias.

--- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

   Sexta-feira, 10 de abril

   Paris FC - Monaco                              4 - 1

   Olympique de Marselha - Metz                   3 - 1

  

   Sábado, 11 de abril

   (14h00) Auxerre - Nantes                            

   (16h05) Rennes - Angers                             

  

   Domingo, 12 de abril

   (12h15) Toulouse - Lille                             

           Nice - Le Havre                             

   (15h45) Lyon - Lorient                              

  

   Quarta-feira, 13 de maio

   (21h00) Brest - Strasbourg                          

           Lens - PSG                                  

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     63  27  20   3   4  61  23  38

    2. Lens                    59  28  19   2   7  54  27  27

    3. Olympique de Marselha   52  29  16   4   9  58  38  20

    4. Lille                   50  28  15   5   8  45  34  11

    5. Monaco                  49  29  15   4  10  50  43   7

    6. Lyon                    48  28  14   6   8  41  29  12

    7. Rennes                  47  28  13   8   7  47  40   7

    8. Strasbourg              43  28  12   7   9  46  34  12

    9. Lorient                 38  28   9  11   8  38  42  -4

   10. Toulouse                37  28  10   7  11  39  35   4

   11. Brest                   36  28  10   6  12  37  43  -6

   12. Paris FC                35  29   8  11  10  37  45  -8

   13. Angers                  33  28   9   6  13  24  37 -13

   14. Le Havre                28  28   6  10  12  23  36 -13

   15. Nice                    27  28   7   6  15  33  55 -22

   16. Auxerre                 23  28   5   8  15  23  37 -14

   17. Nantes                  18  27   4   6  17  24  45 -21

   18. Metz                    15  29   3   6  20  26  63 -37

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