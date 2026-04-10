Paris FC goleia Monaco (4-0) no Francês; Olympique de Marselha sobe para 3º

O Monaco, que vinha de uma impressionante série de sete vitórias consecutivas no Campeonato Francês, sofreu uma dura derrota por 4 a 1 na visita ao Paris FC nesta sexta-feira (10), no jogo que abriu a 29ª rodada.

Um resultado que o Olympique de Marselha soube aproveitar horas depois, ao derrotar o lanterna Metz por 3 a 1 no Vélodrome para retomar a terceira posição na tabela

Graças aos gols de Pierre-Emerick Aubameyang (13'), do brasileiro Igor Paixão (48') e de Hamed Junior Traorè (90+3'), o time de Marselha abre provisoriamente dois pontos de vantagem sobre o Lille (4º), que visita o Toulouse (10º) no domingo, e três sobre o time do Principado.

No estádio Jean-Bouin, na capital francesa, o Monaco teve um início de jogo catastrófico, com o Paris FC abrindo 3 a 0 em 20 minutos com dois gols de Jonathan Ikoné (4' e 20') e um do atacante italiano Ciro Immobile (8').

Folarin Balogun diminuiu para os monegascos aos 36, mas Luca Koleosho decretou a goleada do Paris FC no segundo tempo (71').

O jogo também marcou o retorno do experiente meio-campista francês Paul Pogba, que não jogava desde o dia 5 de dezembro, quando o Monaco foi derrotado pelo Brest por 1 a 0.

Com a vitória, o Paris FC (12º), que subiu para a primeira divisão nesta temporada, praticamente se salva do rebaixamento.

"Estes são três pontos magníficos que nos permitem avançar rumo ao nosso objetivo de permanecer na primeira divisão e garantir a melhor posição possível. Estamos aqui para fazer muito mais do que apenas evitar o rebaixamento", declarou o técnico Antoine Kombouaré após a vitória.

Por sua vez, o Monaco fica na quinta colocação e ainda pode ser ultrapassado no fim de semana por Lyon (6º) e Rennes (7º), seus adversários diretos na luta por vaga nas copas europeias.

--- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 10 de abril

Paris FC - Monaco 4 - 1

Olympique de Marselha - Metz 3 - 1

Sábado, 11 de abril

(14h00) Auxerre - Nantes

(16h05) Rennes - Angers

Domingo, 12 de abril

(12h15) Toulouse - Lille

Nice - Le Havre

(15h45) Lyon - Lorient

Quarta-feira, 13 de maio

(21h00) Brest - Strasbourg

Lens - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 63 27 20 3 4 61 23 38

2. Lens 59 28 19 2 7 54 27 27

3. Olympique de Marselha 52 29 16 4 9 58 38 20

4. Lille 50 28 15 5 8 45 34 11

5. Monaco 49 29 15 4 10 50 43 7

6. Lyon 48 28 14 6 8 41 29 12

7. Rennes 47 28 13 8 7 47 40 7

8. Strasbourg 43 28 12 7 9 46 34 12

9. Lorient 38 28 9 11 8 38 42 -4

10. Toulouse 37 28 10 7 11 39 35 4

11. Brest 36 28 10 6 12 37 43 -6

12. Paris FC 35 29 8 11 10 37 45 -8

13. Angers 33 28 9 6 13 24 37 -13

14. Le Havre 28 28 6 10 12 23 36 -13

15. Nice 27 28 7 6 15 33 55 -22

16. Auxerre 23 28 5 8 15 23 37 -14

17. Nantes 18 27 4 6 17 24 45 -21

18. Metz 15 29 3 6 20 26 63 -37

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