Israel não discutirá cessar-fogo com Hezbollah em diálogo com Líbano em Washington

Israel não discutirá um cessar-fogo com o Hezbollah quando mantiver conversas com o governo do Líbano na próxima semana em Washington, declarou, nesta sexta-feira (10), o embaixador israelense nos Estados Unidos, Yechiel Leiter, enviado para essas negociações.

Em uma reunião com seu colega libanês para preparar as conversas, Leiter "negou-se a discutir um cessar-fogo com a organização terrorista Hezbollah", indicou depois em comunicado.

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