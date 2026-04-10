West Ham goleia Wolverhampton (4-0) e empurra Tottenham para zona de rebaixamento

O West Ham goleou o lanterna Wolverhampton por 4 a 0 nesta sexta-feira (10), no jogo de abertura da 32ª rodada do Campeonato Inglês, e empurrou o Tottenham para a zona de rebaixamento.

Jogando em casa, os 'Hammers' não tiveram dificuldades contra os 'Wolves', que com esta 21ª derrota estão praticamente rebaixados.

O time londrino abriu o placar com um gol de cabeça de Konstantinos Mavropanos pouco antes do intervalo (42').

Na segunda etapa, o argentino Taty Castellanos marcou duas vezes em dois minutos (66' e 68'), antes de Mavropanos (83') balançar a rede novamente para decretar a goleada.

Com a vitória, o West Ham sobe provisoriamente para a 17ª posição, com dois pontos de vantagem sobre o Tottenham (18º), que agora tem a obrigação de vencer o Sunderland (11º) fora de casa no domingo, no jogo de estreia do técnico Roberto De Zerbi, para não terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento.

Os 'Spurs' vêm de uma sequência catastrófica no campeonato: não vencem há 13 rodadas, desde o dia 28 de dezembro, quando bateram o Crystal Palace por 1 a 0. Desde então, o time acumulou oito derrotas e cinco empates.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 10 de abril

West Ham - Wolverhampton 4 - 0

Sábado, 11 de abril

(08h30) Arsenal - Bournemouth

(11h00) Brentford - Everton

Burnley - Brighton

(13h30) Liverpool - Fulham

Domingo, 12 de abril

(10h00) Nottingham - Aston Villa

Crystal Palace - Newcastle

Sunderland - Tottenham

(12h30) Chelsea - Manchester City

Segunda-feira, 13 de abril

(16h00) Manchester United - Leeds

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 70 31 21 7 3 61 22 39

2. Manchester City 61 30 18 7 5 60 28 32

3. Manchester United 55 31 15 10 6 56 43 13

4. Aston Villa 54 31 16 6 9 42 37 5

5. Liverpool 49 31 14 7 10 50 42 8

6. Chelsea 48 31 13 9 9 53 38 15

7. Brentford 46 31 13 7 11 46 42 4

8. Everton 46 31 13 7 11 37 35 2

9. Fulham 44 31 13 5 13 43 44 -1

10. Brighton 43 31 11 10 10 41 37 4

11. Sunderland 43 31 11 10 10 32 36 -4

12. Newcastle 42 31 12 6 13 44 45 -1

13. Bournemouth 42 31 9 15 7 46 48 -2

14. Crystal Palace 39 30 10 9 11 33 35 -2

15. Leeds 33 31 7 12 12 37 48 -11

16. Nottingham 32 31 8 8 15 31 43 -12

17. West Ham 32 32 8 8 16 40 57 -17

18. Tottenham 30 31 7 9 15 40 50 -10

19. Burnley 20 31 4 8 19 33 61 -28

20. Wolverhampton 17 32 3 8 21 24 58 -34

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