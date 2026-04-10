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West Ham goleia Wolverhampton (4-0) e empurra Tottenham para zona de rebaixamento

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Repórter
10/04/2026 18:49

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O West Ham goleou o lanterna Wolverhampton por 4 a 0 nesta sexta-feira (10), no jogo de abertura da 32ª rodada do Campeonato Inglês, e empurrou o Tottenham para a zona de rebaixamento.

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Jogando em casa, os 'Hammers' não tiveram dificuldades contra os 'Wolves', que com esta 21ª derrota estão praticamente rebaixados.

O time londrino abriu o placar com um gol de cabeça de Konstantinos Mavropanos pouco antes do intervalo (42'). 

Na segunda etapa, o argentino Taty Castellanos marcou duas vezes em dois minutos (66' e 68'), antes de Mavropanos (83') balançar a rede novamente para decretar a goleada.

Com a vitória, o West Ham sobe provisoriamente para a 17ª posição, com dois pontos de vantagem sobre o Tottenham (18º), que agora tem a obrigação de vencer o Sunderland (11º) fora de casa no domingo, no jogo de estreia do técnico Roberto De Zerbi, para não terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento.

Os 'Spurs' vêm de uma sequência catastrófica no campeonato: não vencem há 13 rodadas, desde o dia 28 de dezembro, quando bateram o Crystal Palace por 1 a 0. Desde então, o time acumulou oito derrotas e cinco empates.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 10 de abril

   West Ham - Wolverhampton                       4 - 0

  

   Sábado, 11 de abril

   (08h30) Arsenal - Bournemouth                   

   (11h00) Brentford - Everton                         

           Burnley - Brighton                          

   (13h30) Liverpool - Fulham                          

  

   Domingo, 12 de abril

   (10h00) Nottingham - Aston Villa                    

           Crystal Palace - Newcastle                  

           Sunderland - Tottenham                      

   (12h30) Chelsea - Manchester City                   

  

   Segunda-feira, 13 de abril

   (16h00) Manchester United - Leeds                   

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 70  31  21   7   3  61  22  39

    2. Manchester City         61  30  18   7   5  60  28  32

    3. Manchester United       55  31  15  10   6  56  43  13

    4. Aston Villa             54  31  16   6   9  42  37   5

    5. Liverpool               49  31  14   7  10  50  42   8

    6. Chelsea                 48  31  13   9   9  53  38  15

    7. Brentford               46  31  13   7  11  46  42   4

    8. Everton                 46  31  13   7  11  37  35   2

    9. Fulham                  44  31  13   5  13  43  44  -1

   10. Brighton                43  31  11  10  10  41  37   4

   11. Sunderland              43  31  11  10  10  32  36  -4

   12. Newcastle               42  31  12   6  13  44  45  -1

   13. Bournemouth             42  31   9  15   7  46  48  -2

   14. Crystal Palace          39  30  10   9  11  33  35  -2

   15. Leeds                   33  31   7  12  12  37  48 -11

   16. Nottingham              32  31   8   8  15  31  43 -12

   17. West Ham                32  32   8   8  16  40  57 -17

   18. Tottenham               30  31   7   9  15  40  50 -10

   19. Burnley                 20  31   4   8  19  33  61 -28

   20. Wolverhampton           17  32   3   8  21  24  58 -34

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