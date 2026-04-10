Real Madrid tropeça em casa com Girona no Campeonato Espanhol

O Real Madrid tropeçou na disputa pelo título do Campeonato Espanhol ao empatar em casa com o Girona em 1 a 1 nesta sexta-feira (10), na abertura da 31ª rodada.

O time merengue saiu na frente no início do segundo tempo com um chute de fora da área do meia uruguaio Federico Valverde (51') que o goleiro Paulo Gazzaniga aceitou.

Minutos depois, no entanto, Thomas Lemar (62') também arriscou de longe e acertou o canto de Andriy Lunin para decretar o empate no Santiago Bernabéu.

Com esse resultado, o Real Madrid (2º) fica estagnado na perseguição ao líder Barcelona, que no sábado recebe o Espanyol (10º) e pode abrir nove pontos de vantagem em caso de vitória, faltando sete rodadas para o fim do campeonato.

O novo tropeço ocorre apenas quatro dias antes do importante compromisso pela Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira, no qual o Real Madrid vai à Alemanha com a missão de reverter a derrota sofrida em casa para o Bayern de Munique (2 a 1) no jogo de ida das quartas de final.

Por sua vez, o Girona (12º) se mantém no meio da tabela, ainda com esperanças de conseguir uma vaga nas copas europeias e longe do perigo da zona de rebaixamento.

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 10 de abril

Real Madrid - Girona 1 - 1

Sábado, 11 de abril

(09h00) Real Sociedad - Alavés

(11h15) Elche - Valencia

(13h30) Barcelona - Espanyol

(16h00) Sevilla - Atlético de Madrid

Domingo, 12 de abril

(09h00) Osasuna - Betis

(11h15) Mallorca - Rayo Vallecano

(13h30) Celta Vigo - Real Oviedo

(16h00) Athletic Bilbao - Villarreal

Segunda-feira, 13 de abril

(16h00) Levante - Getafe

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 76 30 25 1 4 80 29 51

2. Real Madrid 70 31 22 4 5 65 29 36

3. Villarreal 58 30 18 4 8 54 35 19

4. Atlético de Madrid 57 30 17 6 7 50 30 20

5. Betis 45 30 11 12 7 44 37 7

6. Celta Vigo 44 30 11 11 8 44 37 7

7. Real Sociedad 41 30 11 8 11 46 45 1

8. Getafe 41 30 12 5 13 27 31 -4

9. Osasuna 38 30 10 8 12 36 37 -1

10. Espanyol 38 30 10 8 12 36 44 -8

11. Athletic Bilbao 38 30 11 5 14 32 43 -11

12. Girona 38 31 9 11 11 33 45 -12

13. Rayo Vallecano 35 30 8 11 11 29 35 -6

14. Valencia 35 30 9 8 13 34 45 -11

15. Alavés 32 30 8 8 14 32 43 -11

16. Mallorca 31 30 8 7 15 36 48 -12

17. Sevilla 31 30 8 7 15 37 50 -13

18. Elche 29 30 6 11 13 38 47 -9

19. Levante 26 30 6 8 16 34 50 -16

20. Real Oviedo 24 30 5 9 16 21 48 -2

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gr/iga/cb