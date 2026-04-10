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Real Madrid tropeça em casa com Girona no Campeonato Espanhol

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Repórter
10/04/2026 18:37

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O Real Madrid tropeçou na disputa pelo título do Campeonato Espanhol ao empatar em casa com o Girona em 1 a 1 nesta sexta-feira (10), na abertura da 31ª rodada.

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O time merengue saiu na frente no início do segundo tempo com um chute de fora da área do meia uruguaio Federico Valverde (51') que o goleiro Paulo Gazzaniga aceitou.

Minutos depois, no entanto, Thomas Lemar (62') também arriscou de longe e acertou o canto de Andriy Lunin para decretar o empate no Santiago Bernabéu.

Com esse resultado, o Real Madrid (2º) fica estagnado na perseguição ao líder Barcelona, que no sábado recebe o Espanyol (10º) e pode abrir nove pontos de vantagem em caso de vitória, faltando sete rodadas para o fim do campeonato.

O novo tropeço ocorre apenas quatro dias antes do importante compromisso pela Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira, no qual o Real Madrid vai à Alemanha com a missão de reverter a derrota sofrida em casa para o Bayern de Munique (2 a 1) no jogo de ida das quartas de final.

Por sua vez, o Girona (12º) se mantém no meio da tabela, ainda com esperanças de conseguir uma vaga nas copas europeias e longe do perigo da zona de rebaixamento.

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 10 de abril

   Real Madrid - Girona                           1 - 1

  

   Sábado, 11 de abril

   (09h00) Real Sociedad - Alavés                      

   (11h15) Elche - Valencia                            

   (13h30) Barcelona - Espanyol                        

   (16h00) Sevilla - Atlético de Madrid                

  

   Domingo, 12 de abril

   (09h00) Osasuna - Betis                             

   (11h15) Mallorca - Rayo Vallecano                   

   (13h30) Celta Vigo - Real Oviedo                    

   (16h00) Athletic Bilbao - Villarreal                

  

   Segunda-feira, 13 de abril

   (16h00) Levante - Getafe                            

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               76  30  25   1   4  80  29  51

    2. Real Madrid             70  31  22   4   5  65  29  36

    3. Villarreal              58  30  18   4   8  54  35  19

    4. Atlético de Madrid      57  30  17   6   7  50  30  20

    5. Betis                   45  30  11  12   7  44  37   7

    6. Celta Vigo              44  30  11  11   8  44  37   7

    7. Real Sociedad           41  30  11   8  11  46  45   1

    8. Getafe                  41  30  12   5  13  27  31  -4

    9. Osasuna                 38  30  10   8  12  36  37  -1

   10. Espanyol                38  30  10   8  12  36  44  -8

   11. Athletic Bilbao         38  30  11   5  14  32  43 -11

   12. Girona                  38  31   9  11  11  33  45 -12

   13. Rayo Vallecano          35  30   8  11  11  29  35  -6

   14. Valencia                35  30   9   8  13  34  45 -11

   15. Alavés                  32  30   8   8  14  32  43 -11

   16. Mallorca                31  30   8   7  15  36  48 -12

   17. Sevilla                 31  30   8   7  15  37  50 -13

   18. Elche                   29  30   6  11  13  38  47  -9

   19. Levante                 26  30   6   8  16  34  50 -16

   20. Real Oviedo             24  30   5   9  16  21  48  -2

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