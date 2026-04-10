Wall Street fecha com tendências mistas à espera de conversas de paz

A Bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta sexta-feira (10), já que os investidores se mantiveram cautelosos a poucas horas do início das negociações de paz no Paquistão entre Washington e Teerã.

O Dow Jones cedeu 0,56%, o Nasdaq ganhou 0,35% e o S&P 500 recuou 0,12%. Na semana, os três índices de referência do mercado americano avançaram mais de 3%.

"Os mercados evoluem em um clima de cautela diante da proximidade das conversações de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, previstas para este fim de semana em Islamabad", destacou Elias Haddad, da Brown Brothers Harriman (BBH).

Embora ao longo do dia tenham surgido dúvidas sobre se essas negociações ocorreriam ou não, representantes dos dois países se reunirão em Islamabad "para instaurar a paz", disse nesta sexta-feira o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif.

O Paquistão havia convidado as delegações a se reunirem na sexta, mas a chegada do vice-presidente americano, JD Vance, será na manhã de sábado.

A delegação iraniana chegou na noite de sexta, segundo a televisão estatal, que ressalta que os diálogos só começarão se Washington aceitar "as condições do Irã".

Teerã exige que Israel encerre seus ataques no Líbano e que os ativos iranianos sejam desbloqueados antes de se sentar à mesa de negociação.

Como sinal da esperança dos investidores em relação a essa reunião, os preços do petróleo voltaram a cair nesta sexta-feira, em 13%.

Para os investidores, "a questão central é saber se o pior dos temores relacionados à segurança marítima já passou", afirmou Haddad.

A navegação continua fortemente prejudicada no Estreito de Ormuz, via marítima estratégica para o petróleo, praticamente bloqueada pelo Irã desde o início da guerra.

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