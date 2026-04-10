Presidência do Líbano anuncia conversas com Israel na 3ª feira em Washington
A Presidência do Líbano informou nesta sexta-feira (10) que, na próxima terça, 14 de abril, haverá uma reunião com Israel em Washington para discutir um cessar-fogo na guerra Israel-Hezbollah e o possível início de negociações entre os dois países vizinhos.
Em um comunicado, a Presidência assinalou que, na noite desta sexta, houve uma primeira conversa telefônica entre os embaixadores de Líbano e Israel em Washington e a embaixadora americana no Líbano, que estava nos Estados Unidos.
"Durante a conversa, ficou acordado que a primeira reunião seria realizada na próxima terça-feira no Departamento de Estado para discutir a declaração de um cessar-fogo e a data de início das negociações entre Líbano e Israel sob os auspícios dos Estados Unidos", acrescenta o comunicado.
lg/jfx/ad/dg/rpr