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Líderes de EUA e Irã participarão de conversas em Islamabad, diz premiê do Paquistão

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AFP
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Repórter
10/04/2026 16:37

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O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, afirmou nesta sexta-feira (10) que líderes dos Estados Unidos e do Irã participarão das conversas sobre o cessar-fogo que serão realizadas em Islamabad.

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"Em resposta ao meu sincero convite, dirigentes de ambos os países vêm a Islamabad. Ali serão realizadas negociações para o estabelecimento da paz", afirmou Sharif em uma mensagem à nação.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, já estava a caminho do Paquistão nesta sexta-feira. No entanto, Teerã indicou que certas condições precisam ser cumpridas antes que as negociações possam ocorrer, o que gerou algumas dúvidas sobre o processo.

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sma-sst/ksb/ad/am

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