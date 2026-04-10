Trump diz que Irã não tem 'nenhuma carta' além do controle do Estreito de Ormuz

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (10) que o Irã não tem "nenhuma carta" para negociar, exceto o controle temporário do Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do comércio mundial de hidrocarbonetos.

"Os iranianos parecem não perceber que não têm nenhuma carta, além de uma extorsão de curto prazo ao mundo mediante o uso de vias navegáveis internacionais", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"A única razão pela qual ainda estão vivos hoje é para negociar!", advertiu na véspera das discussões de paz entre Washington e Teerã no Paquistão.

Em uma mensagem separada, o bilionário republicano acrescentou: "Os iranianos são melhores em lidar com a mídia mentirosa e com 'relações públicas' do que em lutar".

A questão do controle do Estreito de Ormuz será o foco das negociações de paz agendadas para este fim de semana no Paquistão entre as delegações dos EUA e do Irã.

O Irã e os Estados Unidos haviam afirmado que o estreito estratégico seria reaberto após anunciarem um cessar-fogo de duas semanas na terça-feira.

Mas, na prática, apenas um pequeno número de navios utilizou essa via marítima desde então.

Trump declarou na quinta-feira que o Irã "não está cumprindo sua parte" em Ormuz. "Esse não é o acordo que fizemos!", protestou.

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