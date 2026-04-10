Trump diz que Irã não tem 'nenhuma carta' além do controle do Estreito de Ormuz
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O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (10) que o Irã não tem "nenhuma carta" para negociar, exceto o controle temporário do Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do comércio mundial de hidrocarbonetos.
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"Os iranianos parecem não perceber que não têm nenhuma carta, além de uma extorsão de curto prazo ao mundo mediante o uso de vias navegáveis internacionais", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.
"A única razão pela qual ainda estão vivos hoje é para negociar!", advertiu na véspera das discussões de paz entre Washington e Teerã no Paquistão.
Em uma mensagem separada, o bilionário republicano acrescentou: "Os iranianos são melhores em lidar com a mídia mentirosa e com 'relações públicas' do que em lutar".
A questão do controle do Estreito de Ormuz será o foco das negociações de paz agendadas para este fim de semana no Paquistão entre as delegações dos EUA e do Irã.
O Irã e os Estados Unidos haviam afirmado que o estreito estratégico seria reaberto após anunciarem um cessar-fogo de duas semanas na terça-feira.
Mas, na prática, apenas um pequeno número de navios utilizou essa via marítima desde então.
Trump declarou na quinta-feira que o Irã "não está cumprindo sua parte" em Ormuz. "Esse não é o acordo que fizemos!", protestou.
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