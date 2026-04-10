Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que Irã não tem 'nenhuma carta' além do controle do Estreito de Ormuz

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/04/2026 15:16

compartilhe

SIGA

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (10) que o Irã não tem "nenhuma carta" para negociar, exceto o controle temporário do Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do comércio mundial de hidrocarbonetos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Os iranianos parecem não perceber que não têm nenhuma carta, além de uma extorsão de curto prazo ao mundo mediante o uso de vias navegáveis internacionais", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"A única razão pela qual ainda estão vivos hoje é para negociar!", advertiu na véspera das discussões de paz entre Washington e Teerã no Paquistão.

Em uma mensagem separada, o bilionário republicano acrescentou: "Os iranianos são melhores em lidar com a mídia mentirosa e com 'relações públicas' do que em lutar". 

A questão do controle do Estreito de Ormuz será o foco das negociações de paz agendadas para este fim de semana no Paquistão entre as delegações dos EUA e do Irã. 

O Irã e os Estados Unidos haviam afirmado que o estreito estratégico seria reaberto após anunciarem um cessar-fogo de duas semanas na terça-feira. 

Mas, na prática, apenas um pequeno número de navios utilizou essa via marítima desde então. 

Trump declarou na quinta-feira que o Irã "não está cumprindo sua parte" em Ormuz. "Esse não é o acordo que fizemos!", protestou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk-ube/jz/mar/lm/aa

Tópicos relacionados:

eua guerra ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay