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Sheinbaum viajará a Barcelona para participar de cúpula de líderes progressistas

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AFP
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Repórter
10/04/2026 14:12

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A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, viajará a Barcelona na próxima semana para participar da cúpula "Democracia Sempre", organizada pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, conforme anunciou a presidente nesta sexta-feira (10). 

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A viagem de Sheinbaum, a primeira à Europa desde que assumiu o cargo em outubro de 2024, ocorre em meio a um processo de redução das tensões entre o México e a Espanha. 

Os dois países têm vivenciado conflitos diplomáticos desde que o governo do ex-presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, mentor e antecessor de Sheinbaum, exigiu em 2019 que a Coroa espanhola se desculpasse pelos abusos cometidos durante a conquista espanhola das Américas. 

"Irei a Barcelona no dia 18 (de abril), na próxima semana. Haverá uma reunião convocada por um grupo que foi formado, para a qual eu havia sido convidada, mas não pude comparecer", disse a presidente em sua habitual coletiva de imprensa matinal. 

Sob o lema "Democracia Sempre", Sánchez sediará uma nova cúpula de líderes progressistas, dando sequência àquela convocada pelo ex-presidente chileno Gabriel Boric no ano passado.

Sheinbaum afirmou que, além do anfitrião Sánchez, os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; da Colômbia, Gustavo Petro; e do Uruguai, Yamandú Orsi, também participarão. 

Esses líderes já haviam se reunido em julho de 2025 em Santiago, no Chile, para defender o multilateralismo e alertar sobre os riscos à democracia representados pela desinformação e pelo extremismo. 

Após as tensões diplomáticas durante a presidência de López Obrador, os governos do México e da Espanha têm demonstrado aproximação nos últimos meses. 

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yug/ad/aa

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