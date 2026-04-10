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Lautaro Martínez sofre nova lesão e volta a ser desfalque na Inter de Milão

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AFP
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Repórter
10/04/2026 14:12

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A Inter de Milão ficará mais uma vez sem seu capitão e artilheiro, o atacante argentino Lautaro Martínez, que vai desfalcar a equipe devido a uma nova lesão, anunciou o clube nesta sexta-feira (10).

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"Exames constataram um leve desconforto muscular na panturrilha da perna esquerda", afirmou a Inter em breve comunicado.

Com isso, Lautaro está fora do jogo do próximo domingo (12) contra o Como, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano.

O clube não informou o tempo de ausência do jogador, mas segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, ele deve ficar afastado por pelo menos duas semanas.

Além do jogo de domingo, Lautaro ficará fora contra o Cagliari (33ª rodada da Serie A) e novamente contra o Como, no dia 21 de abril, na volta da semifinal da Copa da Itália (0 a 0 na ida, em março).

O atacante de 28 anos, o artilheiro do Campeonato Italiano com 16 gols, desfalcou a Inter por um mês e meio entre o final de fevereiro e o início de março devido a problemas musculares.

Seu retorno oficial aos gramados aconteceu no último fim de semana, na vitória dos 'nerazzurri' sobre a Roma por 5 a 2.

A Inter lidera o campeonato com sete pontos de vantagem sobre o Napoli (2º), nove sobre o Milan (3º) e 14 sobre o Como (4º), seu adversário mais difícil daqui até o final da temporada.

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jr/chc/iga/raa/cb

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