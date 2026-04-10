Sudanês vinculado à morte de quatro migrantes no Canal do Mancha é detido na Inglaterra

Um cidadão sudanês foi detido, nesta sexta-feira (10), no sudoeste da Inglaterra, devido à morte, na quinta-feira (9), de quatro migrantes durante uma tentativa de travessia clandestina do Canal do Mancha a partir da França, anunciou a polícia britânica.

O homem, de 27 anos, cuja identidade não foi revelada, foi detido por "colocar a vida de outras pessoas em perigo durante uma viagem marítima para o Reino Unido", indicou a polícia em seu comunicado.

Os dois homens e duas mulheres que perderam a vida na quinta-feira foram arrastados pela corrente quando tentavam subir em uma embarcação junto com dezenas de outras pessoas, o que eleva a seis o número de mortos em travessias em embarcações precárias neste ano.

Após o incidente, em Boulogne-sur-Mer (noroeste da França), 38 pessoas voltaram ao ponto de partida, mas 74 migrantes continuaram sua viagem para o Reino Unido.

Havia duas crianças entre os enviados a um hospital na França como medida de precaução após o acidente, enquanto outra pessoa foi atendida por hipotermia.

Na semana passada, dois migrantes morreram em uma tentativa de travessia similar, se tornando as primeiras vítimas deste ano na tentativa de cruzar clandestinamente o Canal do Mancha.

A imigração clandestina em embarcações precárias do noroeste da França para a Inglaterra constitui um ponto de fricção recorrente entre ambos os países.

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