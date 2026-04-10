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Trump ameaça Irã com novos ataques caso negociações fracassem

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Repórter
10/04/2026 13:48

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Os navios de guerra dos Estados Unidos estão sendo reabastecidos para atacar o Irã novamente caso as negociações no Paquistão fracassem, alertou o presidente americano, Donald Trump, nesta sexta-feira (10), em entrevista ao New York Post. 

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"Estamos rearmando. Estamos carregando os navios com as melhores munições, as melhores armas já fabricadas; até melhores do que as que usamos anteriormente, com as quais os destruímos", acrescentou o presidente republicano. 

"E se não chegarmos a um acordo, usaremos essas armas; e as usaremos com muita eficácia", acrescentou. 

Em uma mensagem breve e enigmática publicada horas antes em sua rede social Truth Social, Trump se referiu ao "REARMAMENTO MAIS PODEROSO DO MUNDO!!!".

O vice-presidente americano, JD Vance, partiu nesta sexta-feira para Islamabad para liderar a delegação dos EUA nas negociações com o Irã, marcadas para este fim de semana, emitindo um alerta a Teerã para que não "engane" Washington.

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dk/sms/dg/mr/aa

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