Juventus anuncia renovação de Luciano Spaletti como técnico até 2028

A Juventus anunciou em suas redes sociais nesta sexta-feira (10) a renovação de Luciano Spalleti, que chegou ao clube em outubro do ano passado, como técnico da equipe até junho de 2028.

"Era importante que eu anunciasse isso a vocês primeiro, antes que se tornasse oficial: decidimos renovar meu contrato por mais dois anos", diz Spaletti no vídeo publicado pela Juve de uma conversa com seus jogadores durante um treino.

O experiente treinador de 67 anos assumiu o cargo no dia 30 de outubro no lugar do croata Igor Tudor, demitido pelos maus resultados, quando o time 'bianconero' ocupava a 7ª colocação no Campeonato Italiano.

Com Spaletti, a Juventus subiu para quinto na tabela antes da disputa da 32ª rodada neste fim de semana, a apenas um ponto do G4, que dá vaga na próxima Liga dos Campeões.

Sob seu comando, a equipe venceu 12 dos últimos 22 jogos no campeonato, com quatro derrotas e seis empates.

No entanto, a Juve não conseguiu avançar no playoff de acesso às oitavas de final da Champions, eliminada pelo Galatasaray depois perder no jogo de ida por 5 a 2, na Turquia, e vencer em casa por 3 a 2, depois de ter forçado a prorrogação.

O próximo jogo do time de Turim será neste sábado (11), contra a Atalanta (7ª), em Bérgamo, num confronto crucial para ambas as equipes, que lutam por vagas nas copas europeias da próxima temporada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jr/ole/mcd/ahg/cb