Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rússia adiciona Universidade de Stanford à sua lista de organizações indesejáveis

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/04/2026 13:00

compartilhe

SIGA

A Rússia adicionou a Universidade de Stanford à sua lista de "organizações indesejáveis" nesta sexta-feira (10), proibindo efetivamente russos de estudar na prestigiada universidade americana. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ser designada como "indesejável" impede, na prática, que entidades operem na Rússia e expõe aqueles que colaboram com elas a processos criminais. 

A lista também inclui mais de 300 organizações de direitos humanos, ONGs, instituições acadêmicas e veículos de mídia independentes. 

Entre as mais proeminentes estão as universidades americanas Yale e Berkeley, assim como o grupo de direitos humanos Human Rights Watch e a ONG anticorrupção International Transparency.

Segundo uma lei controversa aprovada em 2015 — mas raramente aplicada antes da guerra na Ucrânia — a Rússia pode proibir organizações estrangeiras consideradas uma ameaça à segurança nacional. 

Desde o envio de tropas para a Ucrânia em 2022, o Kremlin não apenas reprimiu a oposição à guerra, como também lançou uma repressão mais ampla à dissidência, em uma escala nunca vista desde a era soviética. 

A Universidade de Stanford formou 36 vencedores do Prêmio Nobel desde sua fundação em 1885.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/giv/pb/jvb/aa

Tópicos relacionados:

censura educacao eua politica russia stanford

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay