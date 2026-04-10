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Itália será comandada pelo técnico da seleção sub-21 nos amistosos de junho

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Repórter
10/04/2026 12:47

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Sem técnico desde a demissão de Gennaro Gattuso, depois do fiasco de ficar fora da Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva, a Itália será comandada pelo treinador da seleção sub-21, Silvio Baldini, nos amistosos que tem programados para junho, anunciou a Federação Italiana de Futebol (FIGC) nesta sexta-feira (10).

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A 'Azzurra' enfrentará Luxemburgo no dia 3 de junho e a Grécia quatro dias depois, em ambos os casos fora de casa.

Baldini é conhecido por seus métodos de treinamento pouco ortodoxos. Em outubro do ano passado, por exemplo, viralizou na internet a imagem dos jogadores da seleção sub-21 treinando com um tapa-olho para melhorar a concentração.

A FIGC, que está sem presidente desde a renúncia de Gabriele Gravina, após a derrota nos pênaltis para a Bósnia na repescagem europeia para a Copa do Mundo deste ano, não nomeará um novo treinador para a seleção principal até o final de junho, quando será eleito o sucessor de Gravina.

Segundo a imprensa italiana, o atual técnico do Napoli, Antonio Conte, é o principal candidato para comandar a tetracampeã mundial, cargo que já ocupou entre 2014 e 2016.

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jr/bc/mcd/ahg/cb

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