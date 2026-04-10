João Fonseca perde para Zverev e se despede do Masters 1000 de Monte Carlo

O jovem tenista brasileiro João Fonseca foi derrotado pelo alemão Alexander Zverev nesta sexta-feira (10) e se despediu do Masters 1000 de Monte Carlo.

Zverev, número 3 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-5, 6-7 (3/7) e 6-3, em duelo de duas horas e 40 minutos.

O alemão de 28 anos vai enfrentar na semifinal o italiano Jannik Sinner (N.2), um dos favoritos ao título, que bateu o canadense Felix Auger-Aliassime (N.7).

João, de 19 anos e 40º no ranking da ATP, disputava uma fase de quartas de final de Masters 1000 pela primeira vez e deu trabalho para Zverev em vários momentos da partida, mas acabou pagando pela inexperiência (47 erros não forçados).

O brasileiro teve dois break points para abrir vantagem no terceiro game da partida, mas desperdiçou e o alemão não perdoou na única oportunidade de quebra que teve, no 11º game, para em seguida fechar a parcial com seu serviço.

No segundo set, os dois jogadores tiveram o saque quebrado duas vezes e a decisão foi para o tie-break, em que João jogou melhor e empatou o confronto.

E no set decisivo, uma única quebra no sexto game foi suficiente para Zverev selar a vitória e continuar em busca de seu oitavo título de Masters 1000.

Já o duelo entre Sinner e Auger-Aliassime (N.7) foi bem mais desequilibrado, com o italiano vencendo por 2 sets a 0 (6-3 e 6-4) em uma hora e 32 minutos.

Apesar de não ter sido muito eficiente no primeiro saque (apenas 58%), Sinner foi muito sólido em seu serviço (vencendo 75% dos pontos) e teve apenas um break point contra (no segundo set), o qual também salvou.

O italiano também foi muito seguro na devolução, com 39% dos pontos vencidos no saque de Auger-Aliassime, que em nenhum momento deu a impressão de que poderia equilibrar a partida.

Sinner, que voltará a ser número 1 do mundo se for campeão em Monte Carlo, e Zverev já se enfrentaram 12 vezes no circuito, com oito vitórias do italiano, que levou a melhor os últimos sete confrontos, entre eles as recentes semifinais em Indian Wells e Miami.

Zverev, que busca seu primeiro título desde o ATP 500 de Munique do ano passado, quer ser campeão em Monte Carlo para completar sua galeria de troféus de Masters 1000 no saibro, depois de já ter vencido em Roma e em Madri, ambos em duas ocasiões.

Do outro lado da chave, o espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, bateu com tranquilidade o cazaque Alexander Bublik (N.11) por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-0, e aguarda na semifinal o vencedor do duelo entre o australiano Alex de Minaur (N.6) e o monegasco Valentin Vacherot (N.23), que entram em quadra ainda nesta sexta-feira.

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