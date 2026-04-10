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Irã condiciona negociações a cessar-fogo no Líbano e desbloqueio de ativos

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AFP
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Repórter
10/04/2026 12:12

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O presidente do Parlamento iraniano condicionou, nesta sexta-feira (10), as negociações com os Estados Unidos a um cessar-fogo no Líbano e ao desbloqueio dos ativos iranianos. 

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"Duas das medidas sobre as quais as partes chegaram a um acordo ainda precisam ser implementadas: um cessar-fogo no Líbano e o desbloqueio dos ativos iranianos, antes do início das negociações", declarou Mohammad Bagher Ghalibaf, em sua conta no X.

"Essas duas questões devem ser resolvidas antes do início das negociações" no Paquistão, insistiu.

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bur/tq/erl/ahg/aa

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