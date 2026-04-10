Porto de Antuérpia é reaberto ao tráfego marítimo após vazamento de petróleo

O tráfego marítimo foi retomado na tarde desta sexta-feira (10) no principal braço do rio Escalda, que liga ao porto belga de Antuérpia, na Bélgica, que havia ficado amplamente paralisado devido a um vazamento de petróleo, indicou a empresa gestora.

O derramamento, ocorrido na noite de quinta-feira durante uma operação de reabastecimento de um navio, foi contido. No entanto, a contaminação se espalhou pelo rio Escalda, de acordo com uma nota do Porto Antuérpia-Bruges.

As autoridades ordenaram uma vasta operação de limpeza na área e, por enquanto, conseguiram "reabrir o estuário do Escalda à navegação", mas o cais de Deurdanck, onde ocorreu o incidente, "permanece fechado até novo aviso", segundo a empresa.

Durante horas, a navegação foi suspensa do mar aberto ao terminal e várias eclusas tiveram de ser fechadas, observou a mesma fonte.

Isso bloqueou o acesso de vários navios e cargueiros que transitavam pelo estuário do Escalda, onde dezenas de navios ficaram bloqueados, segundo a imprensa belga.

Apenas a zona de acesso ao canal Alberto, na parte sul do porto, havia permanecido aberta ao tráfego.

Até o meio-dia local desta sexta-feira, a quantidade de petróleo derramado ainda não havia sido divulgada.

"Esperamos que o porto esteja plenamente operacional dentro de 24 horas", afirmou um porta-voz da empresa.

A administração portuária expressou seu "pesar" pelo incidente e por seu potencial impacto "em áreas naturais vulneráveis ao longo do Escalda".

"Estamos fazendo o possível para minimizar os danos operacionais e ambientais", enfatizou.

O imenso Porto de Antuérpia, com dezenas de quilômetros de cais, é o segundo terminal de carga mais movimentado da Europa, atrás apenas do Porto de Roterdã, nos Países Baixos. É considerado um dos pilares econômicos da Bélgica.

Um total de 20.236 navios transitaram pelo Porto de Antuérpia no ano passado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mad/jca/er/hgs-dbh/avl-erl-jvb/pb/rm