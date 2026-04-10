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Antes de partir para o Paquistão, Vance diz esperar resultado 'positivo' nas negociações com o Irã

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AFP
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Repórter
10/04/2026 11:23

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O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse nesta sexta-feira (10) que espera um resultado "positivo" ao partir de Washington para as negociações de paz com o Irã, que acontecem no Paquistão. 

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"Vamos tentar manter uma negociação positiva", disse ele a repórteres antes da decolagem da Base Conjunta Andrews. 

"Se os iranianos estiverem dispostos a negociar de boa-fé, certamente estaremos dispostos a estender a mão. Se eles tentarem nos enganar, verão que a equipe de negociação não é tão receptiva", alertou. 

Washington e Teerã estabeleceram um cessar-fogo de duas semanas após mais de cinco semanas de guerra.

No entanto, eles mantêm posições muito diferentes em suas declarações públicas sobre os objetivos das negociações de paz, nas quais Vance liderará a delegação americana.

Os principais pontos de discórdia incluem o controle de fato do Irã sobre o estratégico Estreito de Ormuz, as exigências dos EUA para que o Irã renuncie ao seu estoque de urânio altamente enriquecido e o objetivo do Irã de impedir novos ataques dos EUA e de Israel.

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sms/dw/dg/mr/aa

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