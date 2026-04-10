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Procuradoria francesa pede pena de prisão com suspensão para líder histórico da ETA

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Repórter
10/04/2026 10:59

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A Procuradoria francesa solicitou cinco anos de prisão com suspensão da pena sob a acusação de associação terrorista para Josu Ternera, líder de longa data do grupo armado separatista basco ETA cuja extradição é solicitada pela Espanha.

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Além da decisão a ser proferida pelo Tribunal de Apelação de Paris, a conclusão do processo judicial na França abriria caminho para a extradição para a Espanha de Josu Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, seu nome verdadeiro, que os tribunais franceses aceitaram em 2020. 

As autoridades espanholas buscam a extradição deste homem de 75 anos como suspeito do atentado com bomba de 1987 contra o quartel da Guarda Civil em Saragoça, que matou onze pessoas, incluindo cinco crianças. Urrutikoetxea nega qualquer responsabilidade pelo atentado.

Josu Urrutikoetxea, que sofre de problemas de saúde, terá, no entanto, a possibilidade de recorrer em caso de condenação, o que deverá atrasar ainda mais o processo de execução dos mandados de detenção europeus emitidos pela Espanha.

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ng/tjc/ahg/aa

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