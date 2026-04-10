Israel afirma ter desmantelado mais de 4.300 alvos do Hezbollah no Líbano desde o início da guerra
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O exército israelense declarou, nesta sexta-feira (10), que desmantelou mais de 4.300 infraestruturas do Hezbollah no Líbano desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista aliado a Teerã, em 2 de março.
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Os soldados israelenses "desmantelaram mais de 4.300 infraestruturas terroristas" e localizaram mais de 1.250 armas, incluindo foguetes de longo alcance, mísseis antitanque, lançadores de foguetes RPG, dispositivos explosivos e outros equipamentos militares, afirmou o exército em um comunicado.
Também alegou ter "eliminado" mais de 1.400 combatentes do Hezbollah em bombardeios e operações terrestres no sul do Líbano. Segundo as autoridades libanesas, mais de 1.800 pessoas, incluindo 163 crianças, morreram no país desde o início de março.
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