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Israel afirma ter desmantelado mais de 4.300 alvos do Hezbollah no Líbano desde o início da guerra

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AFP
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Repórter
10/04/2026 10:48

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O exército israelense declarou, nesta sexta-feira (10), que desmantelou mais de 4.300 infraestruturas do Hezbollah no Líbano desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista aliado a Teerã, em 2 de março. 

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Os soldados israelenses "desmantelaram mais de 4.300 infraestruturas terroristas" e localizaram mais de 1.250 armas, incluindo foguetes de longo alcance, mísseis antitanque, lançadores de foguetes RPG, dispositivos explosivos e outros equipamentos militares, afirmou o exército em um comunicado.

Também alegou ter "eliminado" mais de 1.400 combatentes do Hezbollah em bombardeios e operações terrestres no sul do Líbano. Segundo as autoridades libanesas, mais de 1.800 pessoas, incluindo 163 crianças, morreram no país desde o início de março.

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jd/smw/pb/ahg/aa

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