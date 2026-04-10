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Inflação nos EUA salta para 3,3% anual em março devido à guerra com o Irã

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AFP
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Repórter
10/04/2026 10:24

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A inflação nos Estados Unidos registrou um forte salto no mês passado, para 3,3% em termos anuais, devido ao aumento dos preços da gasolina pela guerra no Oriente Médio, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (10). 

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O índice de preços ao consumidor (IPC) havia registrado um aumento de 2,4% nos 12 meses encerrados em fevereiro. 

Entre fevereiro e março, os preços da gasolina dispararam 21,2%. Um aumento semelhante não era observado desde 1967, destaca o serviço estatístico americano BLS. 

A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis da energia e dos alimentos, teve um ligeiro aumento para 2,6% em 12 meses, frente aos 2,5% de um mês antes. 

Os mercados já esperavam números desse tipo, de acordo com o consenso publicado pela MarketWatch. 

A guerra no Oriente Médio estourou em 28 de fevereiro, com bombardeios israelenses-americanos sobre o Irã. 

Teerã respondeu, em particular, bloqueando o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, por onde transita habitualmente 20% do petróleo e do gás consumidos no mundo. 

Embora seja o maior produtor mundial de petróleo, os Estados Unidos não ficaram imunes à disparada dos preços da energia, e os valores nas bombas dos postos de gasolina subiram rapidamente. 

O governo do presidente Donald Trump, eleito com a promessa de melhorar o poder aquisitivo, garante que as perturbações econômicas no país serão temporárias.

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myl/els/spi/mr/mar/jc/aa

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