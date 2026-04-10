Inflação nos EUA registra forte salto para 3,3% anual em março pelo efeito da guerra no Irã

A inflação nos Estados Unidos disparou no mês passado, atingindo 3,3% em nível anual, impulsionada pelo aumento dos preços da gasolina devido à guerra no Oriente Médio, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (10).

O Índice de Preços ao Consumo (IPC) havia registrado um aumento de 2,4% nos 12 meses encerrados em fevereiro.

Entre fevereiro e março, os preços da gasolina subiram 21,2%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

myl/els/spi/mr/mar/aa