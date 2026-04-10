Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Inflação nos EUA registra forte salto para 3,3% anual em março pelo efeito da guerra no Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/04/2026 09:59

compartilhe

SIGA

A inflação nos Estados Unidos disparou no mês passado, atingindo 3,3% em nível anual, impulsionada pelo aumento dos preços da gasolina devido à guerra no Oriente Médio, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (10). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Índice de Preços ao Consumo (IPC) havia registrado um aumento de 2,4% nos 12 meses encerrados em fevereiro. 

Entre fevereiro e março, os preços da gasolina subiram 21,2%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

myl/els/spi/mr/mar/aa

Tópicos relacionados:

conjuntura economia eua guerra inflacao macroeconomia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay