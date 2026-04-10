Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Três mortos em ataques na Rússia e Ucrânia antes de trégua

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/04/2026 07:49

compartilhe

SIGA

Três pessoas morreram em ataques na Rússia e na Ucrânia, anunciaram autoridades nesta sexta-feira(10), véspera da entrada em vigor de uma trégua para a Páscoa Ortodoxa. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na Ucrânia, bombardeios russos em três distritos no leste de Dnipro deixaram dois mortos e três feridos, informou a administração . 

"No distrito de Synelnykove, duas pessoas perderam a vida e outra ficou ferida", afirmou a administração militar regional no Telegram. A mensagem mencionou também outros dois feridos no distrito de Nikopol: um homem de 40 anos e outro de 74 anos. 

Na Rússia, um homem morreu após um drone ucraniano atingir a cidade de Volzhsky, sudeste de Volgogrado, segundo o governador regional Andrei Bocharov. 

Na região de Bryansk, fronteira com a Ucrânia, uma mulher ficou ferida em um ataque com um míssil ucraniano, relatou no Telegram o governador regional Alexander Bogomaz. 

Em resposta a seus bombardeios há mais de quatro anos, a Ucrânia lança drones em direção à Rússia todas as noites, em particular, contra sua infraestrutura energética. 

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou na quinta-feira um cessar-fogo para a Páscoa Ortodoxa, no sábado e domingo, o qual seu homólogo, Volodimir Zelenskyy afirmou ter aceitado. 

Em uma coletiva de imprensa, o líder ucraniano afirmou ter proposto a Moscou uma trégua nos ataques à infraestrutura energética de ambos os países. 

Zelensky reiterou que aliados da Ucrânia solicitaram a Kiev que interrompesse estes ataques devido à alta nos preços impulsionada pela guerra no Oriente Médio. 

Em março, os Estados Unidos suspenderam parcialmente algumas sanções ao petróleo russo, em um esforço para mitigar esses custos. 

"Um cessar-fogo foi declarado no Oriente Médio e no Golfo. Espero que as sanções ao petróleo russo sejam totalmente restabelecidas, exatamente como eram antes", declarou Zelensky. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/vgu/ega/arm/hgs/meb/jc

Tópicos relacionados:

conflito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay