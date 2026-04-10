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TotalEnergies suspende operações em refinaria na Arábia Saudita danificada em bombardeio

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AFP
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Repórter
10/04/2026 07:01

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O grupo petrolífero francês TotalEnergies anunciou, nesta sexta-feira(10), que suspendeu as operações na refinaria Satorp, na Arábia Saudita, danificada durante ataques na noite em que foi anunciada a trégua entre Irã e Estados Unidos. 

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"Como medida de segurança", as unidades da instalação "foram paralisadas" após "incidentes ocorridos na noite de 7 para 8 de abril, que danificaram uma das linhas de processamento da refinaria", afirmou a TotalEnergies em um comunicado a investidores. "Não houve vítimas", acrescentou. 

A TotalEnergies detém uma participação de 37,5% na Satorp, compartilhada com a saudita Aramco, proprietária dos 62,5% restantes. 

Na quinta-feira, o Ministério da Energia da Arábia Saudita havia relatado "múltiplos ataques" contra "instalações energéticas vitais no Reino", incluindo esta refinaria.

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nal/jbo/jvb/hgs/jc

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