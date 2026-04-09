Vice-chanceler russo visita Cuba

O vice-chanceler da Rússia, Sergei Ryabkov, realiza uma visita a Cuba, onde se reuniu nesta quinta-feira (9) com o presidente Miguel Díaz-Canel, em meio à forte tensão entre Havana e Washington.

"O presidente da República, Miguel Díaz-Canel, manteve um encontro com o vice-ministro das Relações Exteriores da Federação da Rússia, Sergei Ryabkov", indicou a Presidência cubana em seu perfil na rede X.

A visita ocorre 10 dias depois da chegada a Cuba de um petroleiro russo, em meio ao bloqueio energético imposto pelos Estados Unidos.

"Quero agradecer em nome do Partido [Comunista], do governo e do povo cubanos o combustível que nos foi enviado pela Federação da Rússia", declarou o presidente, citado na mensagem.

"É uma demonstração de que Cuba não está sozinha", acrescentou Díaz-Canel.

Em 31 de março, chegou a Cuba o petroleiro russo Anatoly Kolodkin, com 730.000 barris de petróleo, o primeiro navio-tanque que chegou à ilha desde 9 de janeiro, e representa um breve alívio do bloqueio imposto por Washington.

Com 9,6 milhões de habitantes, Cuba vivencia uma profunda crise econômica devido aos efeitos combinados do endurecimento das sanções americanas, da baixa produtividade de sua economia centralizada e do colapso do turismo.

Deixou de receber petróleo da Venezuela após a operação militar americana que resultou na deposição forçada e subsequente captura do então presidente Nicolás Maduro, em 3 de janeiro.

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