Corinthians vence Platense (2-0) na Argentina em sua estreia na Libertadores
compartilheSIGA
O Corinthians estreou na Copa Libertadores 2026 com uma vitória sobre o Platense por 2 a 0 nesta quinta-feira (9), na Argentina, no início do Grupo E do torneio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
No estádio Ciudad de Vicente López, no norte de Buenos Aires, Kayke (53') e Yuri Alberto (70') marcaram os gols do Timão com duas assistências do meia argentino Rodrigo Garro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
str/ma/cb