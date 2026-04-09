Conmebol declara apoio à reeleição de Infantino na presidência da Fifa

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) declarou nesta quinta-feira (9) seu apoio "de maneira unânime" a uma eventual reeleição de Gianni Infantino na presidência da Fifa.

Infantino ainda não tornou pública sua intenção de se reeleger, embora uma candidatura a um quarto mandato de quatro anos nas eleições de 2027 seja provável.

A Conmebol é a primeira organização de futebol a apoiar publicamente a reeleição do dirigente suíço-italiano, que assumiu a presidência em 2016 após o escândalo do "Fifagate". Ele já foi reeleito por aclamação em 2019 e 2023.

"Presidente, obrigado por seu compromisso permanente com o desenvolvimento do futebol sul-americano e pela liderança impulsionada em nível global", escreveu no X o mandatário da Conmebol, Alejandro Domínguez.

O apoio da Conmebol, que engloba dez seleções, entre elas Argentina e Brasil, se deu após uma reunião do Conselho da entidade nesta quinta-feira.

A confederação sul-americana destacou em comunicado "a liderança de Gianni Infantino e o progresso alcançado durante sua gestão".

O apoio ao presidente da Fifa surge em meio à campanha de Domínguez para expandir a Copa do Mundo de 2030 de 48 para 64 seleções.

Em homenagem centenário do torneio de 1930, realizado em solo uruguaio, parte do Mundial de 2030 será disputada no Paraguai, no Uruguai e na Argentina, embora as sedes principais sejam Espanha, Portugal e Marrocos.

Infantino não respaldou publicamente a ideia de ampliar o número de participantes, uma proposta que provocou ampla rejeição por parte de outras autoridades do futebol.

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