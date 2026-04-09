Presidente da CAF rechaça acusações de corrupção feitas pelo Senegal

O presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Patrice Motsepe, rechaçou nesta quinta-feira (9), no Marrocos, as acusações de corrupção dentro da organização feitas pelo governo do Senegal após a retirada do título da Copa Africana de Nações (CAN) da seleção senegalesa em favor da seleção marroquina.

"Se alguém quiser entrar com uma ação judicial alegando corrupção na CAF, eu não só acolho, como incentivo. Não há nada a esconder", declarou Motsepe durante entrevista coletiva na cidade de Salé, perto do Marrocos marroquina, Rabat, qualificando essas acusações como "falsas e infundadas".

No dia 18 de março, o governo senegalês solicitou uma investigação internacional devido a "suspeitas de corrupção" dentro da confederação africana, um dia depois da decisão de declarar a seleção do país como "perdedora por desistência na final" e concede ao Marrocos a vitória por 3 a 0 e o título da CAN.

A decisão da CAF comemorada pelos marroquinos, mas gerou indignação no Senegal, cuja federação entrou com um recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Na final disputada no dia 18 de janeiro, em Rabat, vários jogadores senegaleses, juntamente com o treinador Pape Thiaw e sua comissão técnica, abandonaram o campo após o árbitro marcar um pênalti a favor do Marrocos nos acréscimos, quando o placar estava empatado em 0 a 0.

Depois de uma paralisação de 15 minutos, a partida foi retomada e Brahim Díaz desperdiçou o pênalti, o que levou o jogo para a prorrogação, que terminou com a vitória dos 'Leões de Teranga' por 1 a 0 graças ao gol de Pape Gueye.

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