Abel Ferreira é suspenso por 8 jogos pelo STJD por discutir com árbitros

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu, nesta quinta-feira (9), o técnico do Palmeiras, o português Abel Ferreira, por discutir com os árbitros nos jogos contra São Paulo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro.

Abel foi suspenso por seis jogos por "desrespeitar" o árbitro e seus assistentes no clássico contra o São Paulo no dia 21 de março, pela 8ª rodada do Brasileirão.

"A conduta não se limitou a um único ato isolado, mas se desenvolveu de forma contínua, reiterada, progressiva ao longo da partida, com sucessivas manifestações de inconformismo e esse inconformismo com linguagens ofensivas, com postura hostil", alegou a auditora Ana Luiza Ralil, relatora do processo, em seu voto a favor da punição, aprovada por unanimidade.

O tribunal também impôs outros dois jogos de suspensão ao treinador pelos mesmos motivos em uma partida anterior, contra o Fluminense, pela 4ª rodada.

A decisão está sujeita a recurso.

Abel já cumpriu dois dos oito jogos de suspensão, pois recebeu cartão vermelho em ambas as ocasiões.

Líder do Campeonato Brasileiro, a equipe alviverde venceu o São Paulo, fora de casa, por 1 a 0, e derrotou o Fluminense na Arena Barueri por 2 a 1.

Nesta quarta-feira, o Verdão estreou na Copa Libertadores com um empate em 1 a 1 com o Junior Barranquilla, da Colômbia, em Cartagena.

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