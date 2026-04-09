Abel Ferreira é suspenso por 8 jogos pelo STJD por discutir com árbitros
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O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu, nesta quinta-feira (9), o técnico do Palmeiras, o português Abel Ferreira, por discutir com os árbitros nos jogos contra São Paulo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro.
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Abel foi suspenso por seis jogos por "desrespeitar" o árbitro e seus assistentes no clássico contra o São Paulo no dia 21 de março, pela 8ª rodada do Brasileirão.
"A conduta não se limitou a um único ato isolado, mas se desenvolveu de forma contínua, reiterada, progressiva ao longo da partida, com sucessivas manifestações de inconformismo e esse inconformismo com linguagens ofensivas, com postura hostil", alegou a auditora Ana Luiza Ralil, relatora do processo, em seu voto a favor da punição, aprovada por unanimidade.
O tribunal também impôs outros dois jogos de suspensão ao treinador pelos mesmos motivos em uma partida anterior, contra o Fluminense, pela 4ª rodada.
A decisão está sujeita a recurso.
Abel já cumpriu dois dos oito jogos de suspensão, pois recebeu cartão vermelho em ambas as ocasiões.
Líder do Campeonato Brasileiro, a equipe alviverde venceu o São Paulo, fora de casa, por 1 a 0, e derrotou o Fluminense na Arena Barueri por 2 a 1.
Nesta quarta-feira, o Verdão estreou na Copa Libertadores com um empate em 1 a 1 com o Junior Barranquilla, da Colômbia, em Cartagena.
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