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Argentina fará amistosos contra Honduras e Islândia antes da Copa do Mundo

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Repórter
09/04/2026 18:53

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A Argentina vai disputar amistosos contra Honduras e Islândia em junho, nos Estados Unidos, como preparação para a Copa do Mundo de 2026, anunciou a Associação do Futebol Argentino (AFA) nesta quinta-feira (9).

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A atual campeã mundial enfrentará a seleção hondurenha no dia 6 de junho, no Texas. Três dias depois, vai ao Alabama para o duelo contra os islandeses, detalhou a AFA na rede social X.

A equipe de Lionel Messi vem de uma goleada por 5 a 0 sobre a Zâmbia em Buenos Aires. Antes disso, teve uma atuação discreta na vitória por 2 a 1 sobre a Mauritânia.

Ambos os confrontos aconteceram em março no mítico estádio de La Bombonera e marcaram a despedida da 'Albiceleste' de sua torcida antes da viagem à América do Norte para a disputa do Mundial.

Honduras e Islândia, por sua vez, estão fora da Copa, que acontecerá de 11 de junho a 19 de julho em três sedes: Estados Unidos, México e Canadá.

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mry/lm/iga/cb/rpr

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