Alta do petróleo se modera à espera de continuidade do cessar-fogo

Os preços do petróleo fecharam em alta moderada nesta quinta-feira (9), pois os operadores viram com bons olhos o pedido do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a iniciar "negociações diretas" com o Líbano, no segundo dia do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã.

Após ter superado durante o dia a marca simbólica dos 100 dólares, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em maio, fechou a 97,87 dólares, em alta de 3,67%.

O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em junho, avançou 1,24% a 95,92 dólares.

Na quarta-feira, os preços despencaram após o anúncio de uma trégua entre Teerã e Washington.

A informação de que o mercado dispõe "segue sendo um pouco vaga ou propensa à confusão", disse à AFP John Kilduff, da Again Capital.

Segundo a comunidade internacional, os ataques israelenses no Líbano ameaçam o cessar-fogo. Mas Netanyahu anunciou, nesta quinta-feira, que tinha ordenado ao seu gabinete empreender "negociações diretas" com Beirute.

Isto provocou "um novo suspiro de alívio nos mercados no momento, embora seja moderado", ressaltou Kilduff.

Por outro lado, um petroleiro não iraniano, o primeiro desde a trégua, cruzou, nesta quinta-feira, o Estreito de Ormuz, cuja reabertura era uma condição para o fim das hostilidades.

Na quarta-feira, alguns navios tinham usado esta passagem, por onde costumam transitar 20% da produção mundial de hidrocarbonetos.

Mas isto segue muito abaixo dos níveis habituais de navegação.

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