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Sabalenka desiste do WTA 500 de Stuttgart após sofrer lesão em Miami

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Repórter
09/04/2026 17:17

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A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, anunciou nesta quinta-feira (9) que não vai disputar o WTA 500 de Stuttgart devido a uma lesão que sofreu após o título no WTA 1000 de Miami, no final de março.

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A desistência do torneio alemão adia o início da temporada de saibro para Sabalenka, de 27 anos.

"Infelizmente, sofri uma lesão depois de Miami e, embora tenha tentado de tudo para me recuperar a tempo, não estou pronta para competir", explicou a bielorrussa em suas redes sociais.

A número 1 do mundo venceu a americana Coco Gauff na final disputada há dez dias em Miami, completando o chamado 'sunshine double', depois do título no WTA 1000 de Indian Wells, também nos Estados Unidos.

Sabalenka já foi quatro vezes vice-campeã em Stuttgart: em 2021 contra a australiana Ashley Barty, em 2022 e 2023 contra a polonesa Iga Swiatek, e no ano passado contra a letã Jelena Ostapenko.

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tba/chc/iga/raa/cb/rpr

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