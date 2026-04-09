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Trump afirma estar 'muito otimista' sobre acordo com Irã, segundo NBC News

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AFP
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Repórter
09/04/2026 16:54

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou ao canal NBC News nesta quinta-feira (9) que está "muito otimista" sobre um acordo de paz com o Irã após o cessar-fogo.

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Trump disse ao canal americano, em um telefonema, que os líderes do Irã se mostravam "muito mais razoáveis" em privado, acrescentando, todavia, que "se não alcançarem um acordo, será muito doloroso".

O vice-presidente JD Vance tem uma viagem prevista ao Paquistão no sábado para manter conversas com o Irã.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, concordou, em uma chamada telefônica com Trump na quarta-feira, em "reduzir" sua ofensiva no Líbano após os devastadores ataques na quarta-feira, afirmou o presidente americano. 

Netanyahu declarou nesta quinta-feira que ordenou ao seu gabinete que iniciasse "negociações diretas" com o Líbano, após os ataques que, segundo o Exército israelense, tinham como alvo posições do movimento islamista pró-iraniano Hezbollah. 

Os bombardeios de quarta-feira deixaram mais de 300 mortos.

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dk/sms/mvl/mel/yr/am

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