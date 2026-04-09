João Fonseca vence Berrettini e vai às quartas em Monte Carlo; Alcaraz e Sinner também avançam

O tenista brasileiro João Fonseca, número 40 do mundo, derrotou o italiano Matteo Berrettini (N.90) nesta quinta-feira (9) e se classificou para enfrentar o alemão Alexander Zverev (N.3) nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, fase para a qual também avançaram os favoritos Carlos Alcaraz (N.1) e Jannik Sinner (N.2).

Contra Berrettini, João fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 13 minutos.

Para avançar à semifinal, o brasileiro terá pela frente Zverev, outro candidato ao título, que passou pelo belga Zizou Bergs (N.47) em dois sets (6-2 e 7-5).

João, que faz sua estreia em Monte Carlo, teve uma grande atuação contra um adversário que atropelou o russo Daniil Medvedev (N.10) com um duplo 6-0 na segunda rodada.

Aos 19 anos, ele é o jogador mais jovem a alcançar as quartas de final do torneio desde Rafael Nadal e Richard Gasquet em 2005 e também o primeiro brasileiro a chegar a essa fase de Masters 1000 desde Thomaz Bellucci em Madri 2011.

"É super especial. Eu estava há muito tempo buscando este resultado", disse João após a vitória sobre Berrettini.

"Com certeza quero mais. Estou muito confiante e focado. Estou muito feliz com a forma como lutei hoje. Desde o início, pressionando. Joguei ótimos games de devolução e fui muito bem sacando. Pressionei bastante e isso ajuda a ficar mais tranquilo na partida", acrescentou.

Após a vitória sobre Bergs, Zverev elogiou o brasileiro: "Acho que o saibro é a melhor superfície dele".

"Estou ansioso para jogar contra ele pela primeira vez. É um jovem talento e acho que vamos nos enfrentar muitas vezes nos próximos anos", acrescentou o alemão.

- Alcaraz e Sinner também avançam -

Horas depois, o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz, principais favoritos ao título, entraram em quadra e também se classificaram para as quartas de final.

Alcaraz, atual campeão em Monte Carlo, derrotou o argentino Tomás Etcheverry (N.30) por 2 sets a 1, com parciais de 6-1, 4-6 e 6-3, em duas horas e 23 minutos.

O número 1 do mundo começou de forma perfeita, quebrando o serviço de Etcheverry na primeira oportunidade e dominando o primeiro set.

Apesar de deixar a segunda parcial escapar, o espanhol não se rendeu e impôs sua superioridade para fechar a partida em seu terceiro match point no terceiro set.

Alcaraz vai enfrentar nas quartas o cazaque Alexander Bublick (N.11), que eliminou o tcheco Jiri Lehecka (N.13).

Por sua vez, Sinner também teve que superar um momento de dificuldade para derrotar o tcheco Tomas Machac (N.53) e se classificar.

O italiano fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-1, 6-7 (3/7) e 6-3, em duelo de duas horas.

Semifinalista em 2023 e 2024, e ausente em 2025 devido a suspensão por doping, Sinner fechou o primeiro set em 26 minutos, cometendo apenas oito erros não forçados, contra 18 de Machac.

Na segunda parcial, o tcheco entrou no jogo com golpes mais agressivos, que em várias ocasiões surpreenderam o número 2 do mundo, e empatou a partida no tie-break.

Mas no terceiro set, Sinner rapidamente restabeleceu o controle do jogo e selou a vitória depois quebrando o saque de Machac em um game perfeito.

O adversário do italiano nas quartas de final será o canadense Felix Auger-Aliassime (N.7), que se beneficiou da desistência do norueguês Casper Ruud (N.12) por lesão no segundo set (7-5, 2-2).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ole/bsp/pm/an/cb/am