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México pretende explorar gás natural para reduzir dependência dos EUA

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Repórter
09/04/2026 13:41

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O governo mexicano pretende explorar o gás natural através da fraturação hidráulica, um método questionado por organizações ambientalistas, para reduzir sua dependência das importações dos Estados Unidos. 

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A presidente Claudia Sheinbaum apresentou na quarta-feira um plano para explorar o chamado gás natural não convencional através da fraturação hidráulica, ou "fracking", uma técnica que consiste em injetar água, areia e produtos químicos em alta pressão para romper as formações rochosas onde o hidrocarboneto está concentrado.

A técnica tem sido criticada por ambientalistas pelo risco no uso e na contaminação da água, embora o governo mexicano tenha afirmado que agora existem novas tecnologias menos poluentes.

O governo de Sheinbaum explicou que 75% do gás consumido pelo país para a geração de energia elétrica é importado, principalmente dos EUA, motivo pelo qual o México vive na incerteza quanto ao fornecimento diante de condições climáticas voláteis e de conflitos armados como o do Irã.

"Neste mundo em que vivemos, o México deve garantir sua soberania e uma parte fundamental é a soberania energética", disse a presidente nesta quinta-feira (9) em sua habitual coletiva de imprensa matinal.

A decisão de seu governo rompe a proibição desta prática que havia sido impulsionada por seu antecessor e correligionário, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

O México possui amplas jazidas de gás não convencional, localizadas principalmente no norte do país. A estatal Pemex afirmou na quarta-feira que há um potencial de 141 trilhões de pés cúbicos. 

Sheinbaum afirmou que seu apoio a esta prática se deve ao fato de existirem "novas tecnologias" que não poluem tanto quanto o "fracking" tradicional. 

"Há novas técnicas, novas tecnologias, que nos abrem a possibilidade de que a água seja reciclada, de que não sejam usados produtos químicos potentes", disse.

Segundo ela, seu governo convocou um painel de especialistas para ajudar a tomar uma decisão a respeito, ao mesmo tempo em que buscará ampliar a geração de energia por meio de fontes renováveis, como a solar.

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yug/dg/yr/aa

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