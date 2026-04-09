Torcedor morre em confronto após jogo do Palmeiras na Colômbia
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Pelo menos uma pessoa morreu em confrontos entre torcedores colombianos nos arredores do estádio Olímpico, em Cartagena, após uma partida pela Copa Libertadores entre Palmeiras e Junior de Barranquilla, informou a polícia nesta quinta-feira (9).
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O clube paulista enfrentou o time colombiano na noite de quarta-feira nesta cidade turística porque seu estádio, na vizinha Barranquilla, está em obras.
Vídeos divulgados nas redes sociais mostram confrontos entre torcedores do Junior e do clube local Real Cartagena após a partida da primeira rodada da fase de grupos, que terminou em 1 a 1.
Um dos registros mostra um homem esfaqueando outro que está caído no chão.
Um responsável da polícia de Cartagena afirmou à imprensa que a vítima, um torcedor do Junior, teve "vários ferimentos" causados por uma arma branca.
Não há indícios de que torcedores do Palmeiras tenham participado dos distúrbios.
O futebol colombiano registra episódios recorrentes de violência nos estádios e em seus arredores.
Em janeiro deste ano, outro confronto entre torcedores deixou um morto na cidade de Cúcuta, na fronteira com a Venezuela.
Pelo menos 150 torcedores foram assassinados desde 2008, segundo investigações independentes diante da falta de números oficiais.
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