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Rússia diz que cessar-fogo no Oriente Médio deve incluir o Líbano

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AFP
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Repórter
09/04/2026 11:54

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A Rússia avalia que o acordo de cessar-fogo entre Washington e Teerã "se estende" ao Líbano, afirmou o Ministério das Relações Exteriores, citando uma conversa telefônica entre o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, e seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi. 

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"Moscou parte do princípio de que estes acordos (...) têm uma dimensão regional e se estende em particular ao Líbano", afirmou o Ministério em um comunicado. 

A porta-voz do ministério, Maria Zakharova, condenou, por sua vez, a ofensiva israelense no Líbano, por considerar que "ameaça fazer descarrilar o processo de negociação emergente".

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bur/st/erl/an/mvv-jc

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