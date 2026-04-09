EUA revisa para baixo o PIB do último trimestre de 2025

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu apenas 0,5% na taxa anualizada no último trimestre de 2025, segundo dados oficiais atualizados nesta quinta-feira (9).

A estimativa anterior era de um aumento de 0,7% para o período, uma revisão considerável em relação à projeção inicial de 1,4%.

Essa revisão para baixo se deve principalmente a uma reavaliação do nível de investimento, explicou o Escritório de Análise Econômica, vinculado ao Departamento do Comércio.

Os Estados Unidos medem seu crescimento econômico no trimestre com uma projeção de 12 meses baseada nas condições vigentes no momento da medição.

O crescimento anual, no entanto, permaneceu inalterado em 2,1% em relação ao ano anterior.

O PIB havia crescido 2,8% em 2024.

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