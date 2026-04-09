Bombardeios israelenses no Líbano tornam as negociações 'inúteis', afirma presidente iraniano

Os bombardeios no Líbano na quarta-feira, que mataram mais de 200 pessoas, demonstram o "descumprimento dos compromissos" por Israel, o que torna as negociações "inúteis", afirmou o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, nesta quinta-feira (9) na rede social X.

"Nossos dedos ainda estão no gatilho. O Irã jamais abandonará seus irmãos e irmãs libaneses", acrescentou o presidente às vésperas das negociações agendadas para este fim de semana entre Washington e Teerã, com mediação do Paquistão.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou que "o Líbano e todo o Eixo da Resistência, como aliados do Irã, são parte inseparável do cessar-fogo" com os Estados Unidos mediado pelo Paquistão.

Qualquer "violação do cessar-fogo" será recebida com "uma resposta firme", advertiu ele.

Desde que o cessar-fogo provisório de duas semanas foi acordado na terça-feira, Teerã e Washington têm apresentado versões conflitantes sobre a inclusão ou não do Líbano no pacto.

Enquanto isso, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que seu país atacará o movimento islamista libanês pró-iraniano Hezbollah "onde quer que seja necessário".

Na noite de quarta-feira, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, negou que o Líbano estivesse incluído no cessar-fogo. "Nunca fizemos essa promessa", declarou.

As autoridades iranianas insistem que o conflito libanês está de fato incluído no acordo e citam como prova a posição expressa pelo primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, durante o anúncio da trégua.

"Tenho o prazer de anunciar que a república islâmica do Irã e os Estados Unidos da América, juntamente com seus aliados, concordaram com um cessar-fogo imediato em todos os lugares, incluindo o Líbano e outros locais, COM EFEITO IMEDIATO", publicou o líder nas redes sociais.

O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, pediu ao seu homólogo paquistanês, nesta quinta-feira, que "confirmasse se o cessar-fogo inclui o Líbano para evitar a repetição dos ataques israelenses que testemunhamos ontem", segundo seu gabinete.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/dla/anb/hgs/jvb/aa