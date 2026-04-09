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Polícia faz buscas na redação do jornal russo Novaya Gazeta

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AFP
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Repórter
09/04/2026 10:29

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As forças de segurança russas revistaram a redação do jornal independente Novaya Gazeta nesta quinta-feira (9), informou o próprio jornal. 

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Durante anos, o Novaya Gazeta foi o principal jornal independente da Rússia e tem sido alvo das autoridades por sua postura crítica em relação ao regime e por suas investigações sobre violações de direitos humanos. 

"Por volta das 12h00 (06h00 no horário de Brasília), agentes de segurança encapuzados iniciaram uma busca na redação do Novaya Gazeta", disse o jornal nas redes sociais. 

"Não sabemos o motivo. Os advogados do jornal não foram autorizados a entrar no escritório, onde alguns funcionários também estavam presentes", acrescentou. 

Um jornalista da AFP em Moscou viu duas vans pertencentes ao Comitê de Investigação da Rússia estacionadas em frente à redação e vários funcionários no saguão do prédio. 

O então editor-chefe do jornal, Dmitry Muratov, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2021 por seus "esforços para proteger a liberdade de expressão" enquanto dirigia o jornal.

Vários jornalistas do Novaya Gazeta foram assassinados em casos que geralmente são considerados atos de retaliação. 

Entre eles estava Anna Politkovskaya, que passou anos investigando supostos abusos cometidos pelos militares russos durante suas campanhas na Chechênia. Ela foi encontrada morta em seu prédio em 2006, no aniversário do presidente russo Vladimir Putin. 

O jornal costumava ser publicado várias vezes por semana, mas teve que reduzir sua produção na Rússia devido à censura militar imposta após a ofensiva de 2022 na Ucrânia.

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bur/ach/jvb/erl/aa

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