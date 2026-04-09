Reino Unido rastreou três submarinos russos acusados de 'operação secreta'

O Reino Unido monitorou três submarinos russos durante um mês, acusando-os de realizar uma suposta "operação secreta" no Atlântico Norte, perto de cabos submarinos e gasodutos, anunciou o secretário de Defesa britânico, John Healey, nesta quinta-feira(9).

"Deslocamos nossas forças armadas para monitorar e impedir qualquer atividade maliciosa desses submarinos", disse Healey em uma coletiva de imprensa.

O ministro especificou que outros países aliados participaram da operação, que ocorreu "em águas britânicas e seus arredores".

A Marinha britânica detectou um submarino de ataque e dois submarinos espiões perto de cabos submarinos, afirmou o ministro.

"Nossas forças armadas deixaram claro para eles que estavam sendo monitorados, que seus movimentos não eram secretos, como o presidente Vladimir Putin havia planejado, e que sua tentativa de operação secreta havia sido descoberta", disse Healey.

O ministro também advertiu na coletiva de imprensa que "qualquer tentativa de danificar cabos submarinos não será tolerada e terá sérias consequências".

Os submarinos russos finalmente deixaram a área. "Não temos evidências de que qualquer dano tenha ocorrido", explicou o ministro.

Nas últimas semanas, "enquanto a atenção de muitas pessoas estava voltada para o Oriente Médio, o Reino Unido, em colaboração com a Noruega e outros aliados, respondeu ao aumento da atividade russa no Atlântico Norte", disse Healey.

As relações entre a Rússia e o Reino Unido, já tensas antes do conflito na Ucrânia, pioraram em fevereiro de 2022 com o início da ofensiva lançada pelo governo de Vladimir Putin contra seu vizinho.

Expulsões recíprocas de diplomatas tornaram-se frequentes nos últimos anos entre a Rússia e o Reino Unido.

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