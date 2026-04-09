Rússia devolve corpos de 1.000 soldados à Ucrânia

A Rússia entregou os corpos de 1.000 soldados à Ucrânia nesta quinta-feira (9) em troca dos restos mortais de 41 militares russos, informou uma fonte da equipe de negociação de Moscou.

Os dois lados trocam regularmente os restos mortais de seus soldados mortos em combate, uma das poucas áreas de cooperação desde o início da guerra em fevereiro de 2022, desencadeada por uma ofensiva russa em larga escala em território ucraniano.

Centenas de milhares de soldados morreram desde então.

Um vídeo da agência de notícias estatal russa Ruptly mostra homens vestidos de branco e com luvas azuis transferindo sacos para cadáveres da carroceria de um caminhão para outro veículo.

Também é possível ver observadores com coletes da Cruz Vermelha.

A Ucrânia ainda não confirmou a troca.

Em março, a Cruz Vermelha afirmou que facilita a troca de cerca de 1.000 corpos por mês, mas "milhares e milhares" de mortos permanecem não identificados.

A ofensiva contra a Ucrânia tornou-se a guerra mais sangrenta na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com centenas de milhares de mortes em ambos os lados e o deslocamento de milhões de pessoas, segundo diversas estimativas.

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