Rússia declara Memorial, vencedora do Nobel da Paz, como 'organização extremista'

A Suprema Corte da Rússia declarou, nesta quinta-feira (9), a Memorial, uma ONG de direitos humanos e co-vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2022, como uma "organização extremista", o que facilita o processo judicial contra seus apoiadores.

O tribunal acatou o pedido da Promotoria para classificar a Memorial como uma "organização extremista e proibir suas atividades e as de suas organizações afiliadas", informou a agência de notícias estatal RIA, citando o juiz.

A Memorial denunciou a decisão como "ilegal" e afirmou que ela marca "uma nova etapa de pressão política sobre a sociedade civil russa".

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