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Quatro migrantes morrem tentando atravessar o Canal da Mancha

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AFP
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Repórter
09/04/2026 06:57

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Quatro pessoas morreram nesta quinta-feira(9) ao longo da costa norte da França, enquanto tentavam atravessar o Canal da Mancha rumo ao Reino Unido, elevando para seis o número de mortes em circunstâncias semelhantes este ano, informaram autoridades francesas. 

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Dois homens e duas mulheres foram arrastados pela correnteza perto da cidade de Equihen-Plage, disse o prefeito regional François-Xavier Lauch. 

Uma pessoa foi tratada por hipotermia, enquanto outras 37 receberam atendimento dos serviços de emergência. Segundo a promotora Cécile Gressier, as nacionalidades dos quatro falecidos ainda são desconhecidas. 

Na semana passada, dois homens, um sudanês e um afegão, morreram tentando uma travessia semelhante, as primeiras mortes registradas no Canal da Mancha este ano. 

A França é um ponto de partida para migrantes que esperam chegar ao Reino Unido, empreendendo a perigosa jornada em barcos precários e superlotados. 

No ano passado, pelo menos 29 pessoas morreram, de acordo com uma contagem da AFP baseada em fontes oficiais francesas e britânicas. 

Quase 50.000 pessoas a bordo de 795 embarcações tentaram a travessia no ano passado, segundo dados oficiais franceses. 

Autoridades britânicas registraram 41.472 chegadas em pequenas embarcações em 2025, o segundo maior número, atrás apenas do recorde de 45.774 em 2022.

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kau/rox/ah/pc/avl/jc

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