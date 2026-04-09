Palmeiras estreia na Libertadores com empate (1-1) contra o Junior na Colômbia

AFP
AFP
09/04/2026 00:07

O Palmeiras iniciou nesta quarta-feira (8) sua campanha na Copa Libertadores de 2026 com um empate em 1 a 1 fora de casa contra o colombiano Junior de Barranquilla pelo Grupo F do torneio continental. 

O time paulista, atual vice-campeão e comandado pelo técnico português Abel Ferreira, dividiu os pontos na cidade caribenha de Cartagena, sede provisória para competições internacionais do 'El Tiburón'. 

O estádio do Junior, na vizinha Barranquilla, está passando por obras para sediar a próxima final da Copa Sul-Americana.

Os donos da casa abriram o placar logo aos 10 minutos, com um gol do atacante Teófilo 'Teo' Gutiérrez, que, aos 40 anos, continua se destacando na equipe. 

O gol de empate veio no início do segundo tempo (57'), com o meio-campista paraguaio Ramón Sosa. 

Palmeiras e Junior vão enfrentar na próxima rodada o paraguaio Cerro Porteño e o peruano Sporting Cristal, respectivamente.

Escalações: 

Junior: Mauro Silveira - Jhomier Guerrero (Edwin Herrera, 88'), Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez - Juan Ríos, Jesús Rivas (Joel Canchimbo, 72'), Daniel Rivera - Yimmi Chará (Luis Muriel, 72'), Kevin Pérez (Guillermo Celis, 59'), Teófilo Gutiérrez (Guillermo Paiva, 59'). Técnico: Alfredo Arias.

Palmeiras: Carlos Miguel - Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Arthur (Khellven, 46')- Andreas Pereira (Lucas Evangelista, 71'), Marlon Freitas - Allan (Felipe Anderson, 71'), Maurício (Ramón Sosa, 46'), Jhon Arias - José 'Flaco' López (Luighi, 83'). Técnico: Abel Ferreira.

