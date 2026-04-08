Flamengo vence na visita ao Cusco (2-0) em sua estreia na Libertadores
Com gols de Bruno Henrique e do uruguaio Giorgian de Arrascaeta, o Flamengo derrotou o Cusco, do Peru, por 2 a 0 nesta quarta-feira (8) em sua estreia na Copa Libertadores de 2026, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, a 3.400 metros de altitude.
O time carioca teve um bom início na busca pelo quinto título da Libertadores de sua história e lidera o Grupo A, no qual, pouco antes, Independiente Medellín e Estudiantes de La Plata empataram em 1 a 1.
Bruno Henrique abriu o placar de cabeça no início do segundo tempo (59') após um cruzamento do lateral-esquerdo Ayrton Lucas. O meia-atacante uruguaio Arrascaeta fechou o placar nos acréscimos (90'+2).
erc/cl/aam